Sporting de Braga soma e segue ao repetir goleada por 6-0 em Arouca

Banza fez mexer o marcador logo ao primeiro minuto, Ricardo Horta aumentou aos quatro e ‘bisou’ aos 40, de grande penalidade, e Vitinha fez o 4-0, aos 44 minutos, com que se chegou ao intervalo. No reatamento, um ‘golaço’ de Castro (57) e a estreia a marcar de Diego Lainez (67) fizeram o resultado final.

As duas equipas entraram em campo à procura da terceira vitória consecutiva, os bracarenses com ligeiro favoritismo devido aos 11 golos apontados – o melhor ataque da prova –, enquanto os arouquenses responderam à derrota na jornada inaugural com o Benfica (4-0) com vitórias pela margem mínima com o Gil Vicente (1-0) e Santa Clara (2-1).

Os arsenalistas fizeram jus ao nome e inauguraram o marcador logo aos 23 segundos, com Banza, servido por Iuri Medeiros na grande área, a finalizar por entre as pernas de Arruabarrena e a cimentar-se na lista de melhores marcadores do campeonato, com cinco remates certeiros.

Ainda os anfitriões estavam a recuperar do desaire quando o capitão Ricardo Horta teve espaço para rematar de longe e atirou forte para fora do alcance do guarda-redes uruguaio, aumentando a vantagem aos quatro minutos, o que trouxe à tona os fantasmas do resultado da época anterior, quando os bracarenses venceram por 6-0.

No entanto, a ‘turma’ de Armando Evangelista respondeu bem e tomou controlo do jogo, com algumas aproximações perigosas, mas sem conseguir testar Matheus, ao contrário de Arruabarrena que foi evitando males maiores, mas que nada pôde fazer quando Bogdan Milovanov cometeu grande penalidade sobre Banza.

Chamado a converter, Ricardo Horta ‘bisou’ e, ainda antes do descanso, um mau passe da defensiva arouquense deixou a bola nos pés de Banza, o avançado francês partiu para cima da defesa e lançou Vitinha na área, o português ultrapassou o guarda-redes e colocou no fundo das redes.

Sem grandes dúvidas quanto ao desfecho do encontro, os dois treinadores aproveitaram o descanso para lançar outras peças, com Diego Lainez e Castro a substituírem os ‘amarelados’ Al Musrati e Iuri Medeiros, enquanto Armando Evangelista lançou Yaw Moses e Antony e, aos 60 minutos, esgotou as alterações com as entradas de Ismaila Soro, Vitinho e Morlaye Sylla.

E foi do banco que saiu o protagonista do melhor momento do jogo, o esférico passou por quase todos os elementos do ataque bracarense, o recém-entrado Abel Ruiz amorteceu à entrada da área para um grande remate em arco de Castro, que encaixou no ângulo superior da baliza de Arruabarrena.

Já depois de Arsénio ter desperdiçado a melhor oportunidade para o Arouca, ao surgir isolado e rematar à figura de Matheus, Yaw Moses escorregou em zona proibida, o remate de Diego Lainez foi bloqueado e parou nos pés de Abel Ruiz, que devolveu ao mexicano para encostar e estrear-se a marcar pelos arsenalistas.

Ainda antes do apito final, Abel Ruiz teve um golo anulado por fora de jogo de Vitinha.

Com este resultado, o Sporting de Braga sobre provisoriamente ao primeiro lugar, com 10 pontos, 17 golos marcados e três sofridos, enquanto o Arouca é nono, com seis pontos.