Sporting de Braga assume liderança isolada após deslize do FC Porto

A formação ‘arsenalista’ soma agora 10 pontos no topo da tabela classificativa, com um de vantagem sobre o trio formado por Benfica, que tem um jogo em atraso, o campeão FC Porto, que caiu de líder para terceiro, e Portimonense, quarto.

Depois da derrota do Sporting na receção ao recém-promovido Desportivo de Chaves, por 2-0, no sábado, que deixou a equipa de Alvalade no 13.º lugar, com quatro pontos, a seis do líder Sporting de Braga, a quarta jornada prosseguiu com nova surpresa, desta vez protagonizada pelo Rio Ave.

Em Vila do Conde, um irreconhecível FC Porto permitiu ao Rio Ave chegar ao intervalo a vencer por 3-0, tirando partido de vários erros defensivos, com dois golos do ganês Abdul-Aziz Yakubu, aos 22 e 43 minutos, e Pedro Amaral, aos 33.

Já na segunda parte, os portistas, que na época passada só perderam uma vez no percurso para o seu 30.º título de campeão, desperdiçaram pelo iraniano Mehdi Taremi uma grande penalidade para reduzir a diferença, aos 62 minutos, e o golo de honra dos ‘dragões’ surgiu já no período de descontos pelo espanhol Toni Martinez, aos 90+3.

Com a derrota em casa do regressado à I Liga Rio Ave, naquele que foi o primeiro triunfo no campeonato da equipa vila-condense, o FC Porto não só falhou a oportunidade de alargar a diferença na liderança como pode permitir ao Benfica abrir para uma vantagem de três pontos.

Em Arouca, o Sporting de Braga começou o encontro praticamente a vencer, com um golo no primeiro minuto por Banza, que cimentou a liderança no topo da lista de marcadores, com o quinto remate certeiro, dando o mote para a goleada que se seguiria.

Os ‘arsenalistas” dilataram a vantagem ainda na primeira parte, por Ricardo Horta, aos quatro e 40 minutos, o segundo na conversão de uma grande penalidade, e por Vitinha, aos 44, e, no segundo tempo, Castro e o mexicano Diego Lainez fixaram o resultado em 6-0, aos 67 e 76.

Após duas vitórias, o Arouca voltou a perder na I Liga, depois da goleada sofrida no Estádio da Luz na primeira jornada, por 4-0, e ocupa o nono lugar, com seis pontos, os mesmos do Boavista, oitavo.

O Famalicão venceu o Santa Clara por 1-0, com um golo marcado pelo francês Zaydou, aos 20 minutos, que foi o primeiro da equipa nas quatro jornadas já realizadas, e conseguiu o primeiro triunfo na presente edição do campeonato.

Com este resultado, o Famalicão soma agora quatro pontos e está no 15.º lugar, enquanto o Santa Clara continua sem vencer (três derrotas e um empate) e está em 16.º, com apenas um ponto.