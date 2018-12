Sporting conquista Taça Ibérica feminina de râguebi

As mais lidas

O treinador das ‘leoas’, Nuno Mourão, tinha qualificado a disputa da Taça Ibérica de “o ponto mais alto da época” do Sporting, que se reforçou para esse efeito com a contratação de Kate Matau e Harono Iringa, duas jogadoras internacionais neozelandesas.

O Sporting, que alcançou o primeiro título internacional, depois de já ter conquistado vários a nível nacional, liderou o encontro desde os minutos iniciais e nunca permitiu que as espanholas ameaçassem o triunfo, tendo chegado ao intervalo a vencer por 19-8.

A equipa feminina do Sporting, bicampeã nacional de râguebi de sevens, conquistou este domingo a segunda edição da Taça Ibérica, ao vencer por 26-8 o Olimpico Pozuelo, campeão espanhol, em jogo realizado no Estádio Universitário de Lisboa.

