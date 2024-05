Sporting cada vez mais perto do 20.º título de campeão

Este triunfo deixou os ‘leões’ com 84 pontos, a apenas dois do seu 20.º cetro e até o podem festejar no domingo, caso o Benfica, segundo classificado, a oito pontos, não triunfe em casa do Famalicão.

No Estádio José Alvalade, que homenageou o antigo avançado Manuel Fernandes, com problemas de saúde, Paulinho fez o primeiro golo aos 13 minutos, com Francisco Trincão ampliar, aos 70, antes de, aos 90+2, surgir o inevitável sueco Gyökeres, que fez o seu 27.º golo no campeonato.

Se o Sporting está em estado de euforia, o Portimonense, após o quarto jogo seguido sem vencer e a segunda derrota consecutiva, é 16.º, em posição de acesso ao play-off de manutenção, com 28 pontos, beneficiando das derrotas de Desportivo de Chaves (17.º) e Vizela (18.º), despromovido na sexta-feira, com o desaire frente ao Moreirense.

A derrota dos algarvios permitiu a Famalicão, Rio Ave e Casa Pia assegurarem a manutenção na I Liga.

O FC Porto consolidou o terceiro lugar, ao vencer em casa do Desportivo de Chaves, por 3-1, ficando cada vez mais perto de assegurar um lugar na Liga Europa da próxima temporada.

Na marcação de um livre direto, Francisco Conceição inaugurou o marcador, aos 27 minutos, com Júnior Pius, que viu o primeiro amarelo por protestar a falta que deu o golo aos ‘dragões’, a ser expulso no minuto seguinte.

Em vantagem numérica, o FC Porto aumentou a vantagem por Evanilson (45+1 minutos) e Mehdi Taremi (73), na marcação de uma grande penalidade.

Os ‘dragões’ passam a somar 66 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga, que recebe o Casa Pia no domingo, e mais seis do que o Vitória de Guimarães, que foi hoje derrotado em casa do Rio Ave (2-1), que é nono classificado, com 35 pontos, enquanto o Chaves tem 23 pontos, a seis dos lugares de manutenção direta – Estrela da Amadora (15.º) joga no domingo em Arouca – e a cinco do Portimonense.

Os vila-condenses marcaram por Joca (37 minutos) e Boateng (56), com Nuno Santos, já nos descontos da segunda parte (90+4) a reduzir para os vimaranenses.

Com a derrota do Chaves, o Boavista, 14.º, ficou com a certeza que já não desce diretamente, mas ainda não está livre de cair para o play-off, pois está apenas três pontos acima do Portimonense, depois de ter empatado em casa com o Gil Vicente (1-1), equipa que está perto de assegurar a manutenção, com 33 pontos.