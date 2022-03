Sporting bate Arouca e fica provisoriamente a três pontos do FC Porto

Depois de uma primeira parte difícil e sem golos, os ‘leões’ desbloquearam a partida graças ao ‘bis’ de um reforço, no caso o argelino Islam Slimani, que voltou a marcar em Alvalade.

Como tantas vezes na primeira passagem pelo clube, entre 2013 e 2016, e como na ronda anterior frente ao Marítimo (1-1), os de hoje foram golos plenos de oportunidade: primeiro de cabeça, num canto de Pedro Porro, aos 46, e depois a responder a um passe de Nuno Santos, aos 52.

A resposta pronta na etapa complementar contrastou com uma primeira parte ‘cinzenta’ da equipa de Rúben Amorim, que lançou o adolescente Dário Essugo, a nove dias de fazer 17 anos, no ‘onze’ após a derrota caseira com o FC Porto na Taça de Portugal (2-1).

Essugo, que até já tinha jogado uma vez no ano passado e uma outra nesta temporada, sempre a partir do banco, tornou-se no mais jovem titular da história do Sporting no campeonato.

Perante uma formação arouquesa que nunca pontuou contra os ‘verdes e brancos’, Alvalade viu a equipa da casa colocar-se à condição a três pontos do líder, repondo ainda a vantagem de quatro pontos para o Benfica, terceiro.

O Arouca, por seu lado, continua ‘aflito’, para já acima da ‘linha de água’, com 22 pontos no 15.º lugar, mas podendo ser ultrapassado pelas três equipas abaixo, dado que todas elas jogam ainda nesta ronda, duas delas entre si no Tondela-Belenenses SAD.

Já o Sporting fica à espera do que faça o FC Porto na deslocação de domingo a Paços de Ferreira.

Antes, o Benfica começou a perder em Portimão, mas acabou por bater por 2-1 o Portimonense, numa partida interrompida devido ao arremesso de tochas das bancadas ainda no primeiro tempo.

Welinton Júnior adiantou os algarvios aos 25 minutos, antes de o encontro ser interrompido cerca de 10 minutos devido ao arremesso de tochas para o relvado por parte dos adeptos ‘encarnados’, que protagonizaram a reviravolta no marcador, com golos de Grimaldo (45+7) e Gonçalo Ramos (50).

Graças à segunda vitória consecutiva na I Liga, os benfiquistas passaram a somar 57 pontos no terceiro lugar do campeonato, ainda que o triunfo dos rivais lisboetas tenha mantido a diferença nos quatro pontos. O Portimonense é nono, com 29.

No primeiro jogo do dia, no Estádio do Bessa, Boavista e Sporting de Braga empataram a um golo numa partida equilibrada em que os ‘arsenalistas’ ficaram a queixar-se de falta de pontaria.

A formação ‘arsenalista’ adiantou-se no marcador aos 37 minutos, por Ricardo Horta, que marcou de penálti o seu 15.º tento na prova, e o gabonês Yusupha restabeleceu a igualdade, aos 53.

Na classificação, o Boavista, que pontuou pela 10.ª vez nos últimos 11 jogos e confirmou-se como ‘rei’ dos empates (14), é 12.º, com 26 pontos, enquanto o Sporting de Braga é quarto, com 46, após a segunda igualdade consecutiva, tendo visto o Benfica fugir, agora a 11 pontos.

No domingo, Moreirense e Marítimo abrem o dia pelas 15:30, em Moreira de Cónegos, antes da visita do líder a Paços de Ferreira, marcada para as 18:00, seguida do Santa Clara-Vizela, às 20:30 de Lisboa, a mesma hora de um dérbi minhoto entre Vitória de Guimarães e Famalicão.

A ronda encerra na segunda-feira com o duelo de ‘aflitos’ entre Tondela e Belenenses SAD (20:15).