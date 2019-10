SOS Feteira apresenta cumprimentos ao presidente da autarquia da Horta

Na reunião o SOS Feteira apresentou o seu plano de atividades, nomeadamente as ações de apoio e intervenção precoce às famílias da sua freguesia e do concelho em geral, bem como a bolsa de estudo que vai atribuir a um estudante universitário da freguesia.





Na ocasião, José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, destacou todo o trabalho que esta instituição, embora recente, tem desenvolvido em regime de voluntariado.





“A CMH tem muito orgulho nas suas instituições e nos voluntários que, abnegadamente, oferecem do seu tempo para ajudar quem mais precisa”, afirmou citado em nota.





Ainda durante a reunião ficou firmado o compromisso da autarquia ceder, através de contrato de comodato, o edifício da Escola da Portela à Associação SOS Feteira quando o Centro Intergeracional da freguesia da Feteira estiver concluído e a Casa do Povo se transferir para as novas instalações.