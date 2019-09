Sócios do Benfica aprovam relatório e contas de 2018/19 por maioria

Os sócios do Benfica aprovaram esta sexta feira, em Assembleia-Geral (AG) Ordinária, o relatório e contas do clube, referente à temporada 2018/19, que contempla um resultado positivo de 29,4 milhões de euros (ME).

Os 728 sócios presentes no pavilhão do Estádio da Luz aprovaram as contas por maioria, com 78,34% de votos a favor (13.940), 13,94% (2.480) contra e 7,72% (1.374) de abstenções.

O documento refere um resultado positivo de 29,390 ME, o que corresponde a uma melhoria de 42,8% face ao período homólogo do ano passado, no qual os ‘encarnados’ registaram um resultado líquido de 20,582 ME.