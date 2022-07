Situação "extremamente dificil" em Lysychansk impede retirada de civis

O governador da região de Lugansk, Sergui Gaidai, disse que a situação em Lysychansk, cidade no leste da Ucrânia sob pressão do exército russo, é “extremamente difícil” com bombardeamentos “muito fortes”, impossibilitando a retirada de civis.