Sismo sentido na ilha de São Miguel

De acordo com o CIVISA, o sismo foi sentido às 10h40 desta terça-feira,ue teve epicentro a cerca de 18 km a sul-sudeste da Ribeira Quente, ilha de São Miguel.



O sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV, na escala de Mercalli Modificada, na freguesia de Povoação. O evento foi ainda sentido com as seguintes intensidades III na freguesia de Ribeira Quente, concelho da Povoação.