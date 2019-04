Sismo sentido em São Miguel na tarde desta quinta-feira

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), foi registado, esta quinta-feira, pelas às 14h53, um evento com magnitude 3,3 na escala de Richter e epicentro a cerca de 16 quilómetros a noroeste dos Mosteiros, na ilha de São Miguel.

De acordo com comunicado, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada nos Mosteiros e no Pilar da Bretanha, concelho de Ponta Delgada.



O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação.