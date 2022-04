O epicentro localizou-se a cerca de 85 quilómetros a sul de Faro.

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Olhão (Faro)”, indicou o IPMA, numa nota emitida na sua página na Internet.

“Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Albufeira, Faro e Loulé (Faro)”, concluiu a entidade.