SINTAP reivindica pagamento das progressões dos trabalhadores da saúde na Região

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP - reivindica o pagamento das progressões dos trabalhadores dos hospitais e unidades de saúde de ilha dos Açores, vencidas a 1 de janeiro de 2019 na sequência do descongelamento das progressões a partir de 2018, no âmbito do Orçamento de Estado.