Sindicato da PSP reivindica mais 200 agentes para os Açores

“A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia ASPP/PSP continua preocupada com o problema recorrente da falta de efetivo no Comando Regional dos Açores. Segundo informações fornecidas pela Direção Nacional da PSP, brevemente vão ser transferidos para a PSP dos Açores 26 elementos policiais, 21 agentes e cinco chefes, o que fica manifestamente aquém do necessário (menos 200 elementos)”, refere o coordenador da associação nos Açores, Paulo Pires, em nota enviada à agência Lusa.

Paulo Pires afirma que “este número tem vindo a diminuir ao longo de vários anos, com elementos que se reformam, que são transferidos para outros Comandos de Polícia e/ou outras situações, fazendo com que seja cada vez mais difícil distribuir o atual efetivo policial reduzido pelas 34 esquadras existentes nas nove ilhas da Região Autónoma dos Açores”.

De acordo com o dirigente sindical, a “falta de efetivos no Comando Regional dos Açores está a tomar proporções que põem em causa a segurança dos polícias que trabalham nos Açores e da sua população”, sendo que “está cada vez mais difícil cumprir a missão policial sem correr riscos ou com a eficiência que a população merece”.

“Já existem atualmente esquadras a funcionar com apenas um elemento policial de serviço por turno, traduzindo-se na prática num aumento na resposta às solicitações da população, bem como no aumento do corte nas folgas dos polícias”, declara Paulo Pires.

A ASPP/PSP realizou recentemente reuniões com vários grupos parlamentares da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, aos quais “deixou algumas sugestões para a resolução de alguns problemas dos polícias, esperando que as mesmas sejam aproveitadas”.