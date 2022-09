Sindicato alerta que é preciso incentivos para fixar professores

Nesta edição,noticia-se ainda que o projeto expositivo do Centro da Autonomia ainda não tem data de abertura ao público; e adianta-se que foram colocados 556 alunos na Universidade dos Açores; bem como que há um aumento dos acidentes rodoviários. As queixas dos comerciantes do Mercado da Graça e a reportagem sobre o documentário "Tuna Tales - In balance with Nature" são outros assuntos no jornal hoje nas bancas.

O Desporto destaca o gesto do jogador do Santa Clara que parou ataque para adversário receber assistência médica.