Sinalizadas 182 crianças vítimas de abusos sexuais em três anos

As mais lidas

O Azores Rallye volta à capa de hoje novamente com Lukyanuk em vantagem.

Na Conferência do Açoriano Oriental, o orador Laborinho Lúcio defendeu uma nova estratégia para a Justiça.

O jornal noticia ainda que a SINAGA voltou aos resultados positivos após 20 anos no negativo, que a Agência Espacial Portuguesa tem representante dos Açores na vice-presidência, e que a Reforma da Autonomia está pendente de consensos entre os grupos parlamentares.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok