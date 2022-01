Sete mortes e 600 novos casos de infeção em Portugal nas últimas 24 horas

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje estão internadas 399 pessoas, menos 21 em relação a segunda-feira, das quais 74 em cuidados intensivos, menos cinco nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa (2), na região Norte (2), na região Centro (1) e no Algarve (2).

Das sete mortes, cinco ocorreram em pessoas com mais de 80 anos e duas entre os 60 e os 69 anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.962 pessoas e foram registados 1.067.775 casos de infeção.

No balanço desde o início da pandemia, o maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.716), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.846).

Do total de vítimas mortais registadas, até à data, em Portugal 9.419 eram homens e 8.543 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos menos 738 casos, para um total de 30.547, e que 1.331 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.019.266 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde desceu (menos 454), situando-se nos 27.391.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 493.272 homens e 573.771 mulheres, segundo mostram os dados da DGS.

Entre as novas infeções destacam-se as crianças entre 0 e 9 anos com mais 99 novas infeções, seguido do grupo entre os 30 e os 39 anos (mais 94), dos 40 aos 49 (mais 85), dos 50 aos 59 (mais 72) e dos 20 aos 29 anos (66).

Nas pessoas com mais de 80 anos registaram-se 35 novos casos, na faixa etária entre os 70 e os 79 houve mais 35 infeções e entre os 60 e os 69 mais 67.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 189 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 412.977 casos e 7.672 mortos.

A região Norte observou 183 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 409.808 casos de infeção e 5.552 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 69 casos, perfazendo 142.612 infeções e 3.142 mortos.

No Alentejo foram assinalados 59 novos casos de infeção, totalizando 38.784 contágios e 1.022 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS informa que foram registados 59 novos casos, acumulando-se 42.539 contágios pelo SARS-CoV-2 e 460 óbitos.