Serviço Educativo do Teatro Micaelense promove oficina de expressão plástica

A entrada é gratuita, sujeita a inscrição prévia, na bilheteira do Teatro Micaelense ou através do email bilheteira@teatromicaelense.pt .

Nesta oficina de expressão plástica, os participantes entram num mundo de imaginação, montando uma peça de teatro, criando as suas personagens e o cenário, com recurso a materiais reciclados. A oficina tem por objetivo desenvolver o gosto pelo universo teatral e pelas expressões artísticas em geral

O Serviço Educativo do Teatro Micaelense promove a oficina de expressão plástica: “Teatro, Personagens e Cenário!”, no próximo dia 1 de junho, pelas 15 horas, Dia Mundial da Criança.

