Serviço Diocesano organiza 'ECOntros'

O Serviço Diocesano da Pastoral da Cultura, em parceria com a Universidade dos Açores, leva a cabo dois 'ECOntros' no âmbito da caminhada sinodal diocesana.

Desta forma, o primeiro evento, relacionado com a economia, consistirá numa aula aberta no Anfiteatro 7 da Universidade dos Açores, terça-feira, dia 26 novembro, a partir das 16h00. Será moderado pelo presidente da Faculdade de Economia e Gestão, Francisco Silva, terá como intervenientes Gualter Furtado, presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada; Zuraida Soares, ex-deputada do Bloco de Esquerda; Luís Toste, gestor de clientes do Novo Banco dos Açores e Ricardo Tavares, Teólogo na especialidade de Exegese Bíblica.





O segundo evento, que abordará várias dimensões que constituem uma ecologia integral e integradora, irá realizar-se no dia 7 de dezembro, no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada, às 20h00. O moderador será o diretor diocesano da Pastoral da Cultura, Padre Ricardo Tavares, e contará com reflexões sobre o Diálogo Inter-religioso por Avelino Meneses, secretário regional da Educação e Cultura; a Ecologia Ambiental por António Soares, professor auxiliar na Universidade dos Açores; a Arte e a Cultura por Leonor Sampaio da Silva, professora auxiliar na Universidade dos Açores; a Espiritualidade por Amélia Lopes, professora de Português no Ensino Básico; e o Desporto por Fernando Melo, professor de Educação Física no Ensino Secundário.