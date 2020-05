Serviço de cargas da aerogare da Graciosa foi relocalizado

De acordo com comunicado da SATA Gestão de Aeródromos (SGA), a Policia Judiciária já terminou a peritagem ao local e foi autorizado o acesso da equipa técnica da SGA, que já encetou trabalhos de remoção dos escombros, reforçou a estrutura atingida e deu início às intervenções necessárias.



No que diz respeito ao serviço de cargas foi, então, relocalizado e tem estado a operar, embora de forma condicionada, uma vez que "se aguarda a chegada de técnicos especializados para avaliação do estado dos equipamentos de rastreio (Raio X) necessários à prestação do serviço de transporte de carga, sem restrições", refere o comunicado.



Em relação à zona de embarque e desembarque de passageiros, embora não tenha sido afetada, estão a ser conduzidos trabalhos de "pintura, limpeza profunda e desinfeção, com vista a assegurar a retoma da operação comercial da SATA Air Açores, nas melhores condições", adianta a nota.



"A SATA Gestão de Aeródromos tem desenvolvido todos os esforços no sentido de encontrar soluções provisórias e adequadas às circunstâncias extraordinárias e que permitam assegurar, em total segurança, o funcionamento da estrutura aeroportuária", finaliza a nota.