"Ser Super! Ser melhor em tudo" é o tema da próxima edição das Conversas às 8

As exigências sociais impostas atualmente às crianças, jovens e adultos nas mais diversas áreas dão o mote ao tema "Ser Super! Ser melhor em tudo", assunto que estará em debate no próximo sábado, dia 9 de fevereiro, pelas 20 horas, no bar da Academia de Juventude e das Artes, integrado na iniciativa "Conversas às 8".

O certame contará com a presença de Avelino Meneses (secretário regional da Educação e Cultura), João Rocha (barbeiro), e Fábio Santos (diretor executivo na Start Up Angra). Para além dos oradores convidados, este encontro terá a participação especial de Sónia Ormonde (artista plástica) e de Álamo Oliveira (escritor).





Segundo Carlos Armando Costa, vereador da educação da autarquia da Praia da Vitória, "é importante reconhecer que somos exigentes connosco e com os outros, almejamos sempre mais e melhor nas mais diferentes áreas, seja no papel de pai, filho, aluno, profissional ou desportista, de entre outros. Neste sentido, e considerando este conjunto de vertentes, devemos debater o impacto das mesmas no desenvolvimento infantil e no bem-estar geral das pessoas", disse citado em nota de imprensa.







"No decorrer desta ação pretende-se discutir e partilhar estratégias de resiliência e resistência à frustração perante a impossibilidade de serem atingidas as expetativas, assim como a reflexão sobre o efeito das exigências académicas e das reais necessidades do mundo do trabalho", acrescentou.





A iniciativa "Conversas às 8", criada pelo Departamento de Educação e Reabilitação da Cooperativa Praia Cultural, visa promover o debate sobre temáticas alusivas à educação nas sociedades atuais.