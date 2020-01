OE2020

Sentido de voto dos deputados do PSD/M só será conhecido na sexta-feira, diz Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional da Madeira disse este domingo que na sexta-feira será conhecida a posição dos deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República relativamente à aprovação, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2020.