Sensibilização motard na ilha de Santa Maria

O Clube Motard de Santa Maria, em parceria com a Escola Básica e Integrada de Vila do Porto, Escola de Condução Ilha Amarela, PSP no âmbito 'Escola Segura', levou a cabo uma ação de sensibilização.

Intitulada "Sensibilização Motard- Condução Segura", a ação teve como público alvo os alunos das escola básicas da ilha de Santa Maria e onde as três entidades organizadores do evento, tentaram transmitir a mensagem da necessidade da implementação, e consequente obrigatoriedade, de utilização de equipamentos de segurança, cumprir as regras de transito e de segurança, altura em que os motards marienses também demonstraram, aos mais pequenos, atos que podem promover uma boa cidadania quando se conduz nas estradas.





De acordo com comunicado, as centenas de crianças tiveram a oportunidade, de durante as palestras, abordar a PSP sobre as várias situações do dia a dia, questionar o instrutor de condução de como se ensinam os futuros condutores ou ainda saber o que promove o gosto dos motards pelas motos.





"Ensinamento e dicas de postura que eventualmente poderão ter algum retorno num futuro próximo nos possíveis condutores", finaliza a nota.