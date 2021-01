Seleção de futsal focada no "jogo a jogo" para vencer Polónia e sonhar com Euro2022

“O objetivo é fazer seis pontos, mas agora temos de estar focados apenas no primeiro encontro e em somar os primeiros três. O objetivo principal é, claramente, estar no Europeu. Para isso, pensaremos jogo a jogo e o nosso foco tem de estar no desafio de sexta-feira”, vincou o jogador Afonso Jesus.

No Grupo 8, que inclui ainda a Noruega e República Checa, Portugal defronta a Polónia na sexta-feira em Mafra e depois em 3 de fevereiro compete em Lodz.

“Se entrarmos concentrados e conseguirmos fazer o nosso jogo, fazer com que as coisas nos saiam bem... Se assim for e rumarmos todos para o mesmo lado, conseguiremos a vitória”, confia o universal do Benfica.

Em casa, Portugal vai usar sempre o Pavilhão do Parque Desportivo Municipal de Mafra. Depois de dois encontros com a Polónia, seguem-se em março as duas partidas com a República Checa e em abril o mesmo frente à Noruega, que, devido às restrições impostas face à covid-19, vai ser sempre visitante.

“Esta qualificação vai ser disputada em moldes diferentes. É uma vantagem poder preparar muito bem os jogos diante de um adversário específico. As seleções teoricamente mais fracas ou menos favoritas podem querer jogar para o ponto e tirar alguma vantagem nesse aspeto, mas vamos preparar-nos da melhor forma, treinando de forma empenhada para chegarmos ao jogo preparados para ganhar”, acrescentou.

Entretanto, o selecionador Jorge Braz chamou o ala Miguel Ângelo do Sporting de Braga/AAUM para substituir Bruno Coelho, dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da federação.

Os vencedores dos oito grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, entre 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022.

Os restantes dois segundos classificados disputam um ‘play-off’, de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a última vaga.