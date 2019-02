SEF vai reforçar inspetores em Ponta Delgada

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou, esta segunda-feira, um reforço do efetivo em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, nos Açores, que, a partir de março, passará a contar com mais cinco inspetores.

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) reforça, a partir do próximo mês de março, o efetivo da Carreira de Investigação e Fiscalização (CIF) em São Miguel, nos Açores, com mais cinco inspetores, representado um reforço de mais de 40% do total do efetivo", adianta uma nota, enviada à comunicação social.

No comunicado, o SEF explica que estes "novos cinco inspetores (quatro inspetores e um inspetor chefe) juntam-se, assim, aos 12 elementos que atualmente exercem funções em Ponta Delgada".

O reforço do "efetivo em serviço nos postos de fronteira da ilha resulta de um despacho da Direção Nacional do SEF, que promoveu a abertura de vagas, em comissão de serviço pelo período de um ano, para Ponta Delgada", segundo o SEF, acrescentando que "o objetivo passa por corresponder às necessidades locais, quer no Aeroporto João Paulo II quer na Marina" da maior cidade dos Açores.

Assim, o SEF passa a contar, a partir do próximo mês, com 34 inspetores em funções em todo o arquipélago dos Açores.