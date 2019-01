SEF realiza operações de fiscalização nos Açores e na Madeira

Denominada de “Z Channel", a operação teve como objetivo o de fiscalizar a atividade dos cidadãos estrangeiros em território nacional, tendo em vista não só razões de segurança, mas também a confirmação das efetivas relações laborais.







Nos Açores a operação teve lugar em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, altura em que o SEF, fiscalizou vários estabelecimentos comerciais para confirmação dos vínculos laborais apresentados e a efetiva permanência em território nacional dos cidadãos estrangeiros, tendo sido detetadas cinco cidadãs estrangeiras, todas em situação regular.







Na Madeira, a operação decorreu no centro da cidade do Funchal, na Madeira, onde o SEF fiscalizou 21 empreendimentos turísticos. Durante esta operação foram identificados cinco cidadãos estrangeiros, a trabalhar de forma regular em território nacional, e foi instaurado um processo de contra ordenação a uma unidade hoteleira, por falta de comunicação dos dados na plataforma Sistema de Informação dos Boletins de Alojamento (SIBA). Trata-se de um sistema obrigatório para comunicação, por via eletrónica, do alojamento de cidadãos estrangeiros para todos os estabelecimentos hoteleiros e similares.