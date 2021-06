Secretário regional dos Transportes diz que Tarifa Açores é medida “importantíssima”

Mário Mota Borges, que no dia em que a tarifa entrou em vigor viajou de São Miguel para a vizinha ilha de Santa Maria, declarou que “este é um dia que ficará marcado na história do transporte aéreo açoriano interilhas”.

Citado pelo gabinete de imprensa do executivo açoriano, o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia considerou que, com esta viagem inaugural, o Governo Regional quis “associar-se a este movimento de adesão dos açorianos” à medida, destinada a pessoas com domicílio fiscal na região.

Segundo o titular da pasta dos Transportes, não existem novas regras nesta Tarifa Açores “comparativamente às regras que existem noutras tarifas” já estabelecidas, sendo que a SATA “não suporta qualquer peso” com esta medida, uma vez que se trata de um “subsídio à mobilidade dos açorianos”.

De acordo com o governante, a SATA “cobra o mesmo valor que cobrava antes”, enquanto o “Governo dos Açores compensa a diferença financeira", sendo toda a operação feita “de uma forma integrada na transportadora aérea”.

Os passageiros com residência fiscal nos Açores podem fazer viagens aéreas entre as ilhas do arquipélago, de ida e volta, a partir de hoje, pelo preço máximo de 60 euros.

As reservas relativas à designada Tarifa Açores podem ser efetuadas através dos canais de venda da SATA Air Açores, que faz as viagens interilhas, e das agências de viagens.

Os passageiros que já tenham adquirido bilhete com a tarifa de residente normal para viagens interilhas a realizar a partir de hoje (e que ainda não tenham iniciado as suas viagens), poderão solicitar um reembolso do diferencial para a Tarifa Açores, explicou recentemente o Governo Regional.

A Tarifa Açores, uma das grandes bandeiras do executivo regional, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, foi anunciada, em 31 de março, pelo secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, considerando que 01 de junho seria "uma data histórica para a mobilidade nos Açores".

Segundo o titular da pasta dos Transportes, até segunda-feira, 8.200 pessoas já tinham aderido à Tarifa Açores.