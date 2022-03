Secretário Regional da Saúde reuniu-se com Associações de Bombeiros e Associação Nacional de Bombeiros Profissionais

No início do encontro, Clélio Meneses, que esteve acompanhado pela Presidência do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), explicou que a realização desta reunião, que considerou “positiva e construtiva”, teve como objetivo “encontrar pontos de equilíbrio para as perspetivas apresentadas pela ANBP, assim como as competências e as atribuições de cada uma das partes neste processo”.

Por outro lado, o governante, que tutela a pasta da proteção civil, destacou e recordou na ocasião que está a ser preparada na Região uma alteração ao estatuto do bombeiro que trará “inovação, atualizações, com alguma adaptação ao que existe a nível nacional, permitindo dignificar os bombeiros e melhorar grande parte das questões que motivam preocupações”.

Além do estatuto do bombeiro, estiveram em discussão assuntos como a revisão da tabela salarial, o modelo de financiamento das associações e a revisão dos protocolos para transporte de doentes urgentes.

Esta reunião surgiu na sequência de um pedido por parte da ANBP, por forma a serem debatidos temas de índole estrutural e transversal aos bombeiros nos Açores.