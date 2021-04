Secretário da Saúde garante resposta de proximidade junto de concelhos com Covid-19

“Cabe ao Governo tomar medidas adequadas a cada tempo e a cada lugar. É o que estamos a fazer”, disse o governante que se encontra esta quarta-feira na ilha de São Miguel.

Sobre Vila Franca do Campo, Clélio Meneses, referiu, citado em nota do executivo, que o concelho merece atualmente uma “atenção particular”, e a evolução de casos positivos de Covid-19 justifica que, a partir das 00h00 de quinta-feira, dia 8 de abril, sejam aplicadas as medidas referentes ao nível de Alto Risco.

Estas medidas estarão em vigor até às 23h59 de sexta-feira, dia 16 de abril, dependendo a sua continuidade do Boletim de Risco que será publicado no dia 15 de abril.

Clélio Meneses reiterou ainda que as medidas são tomadas em “coerência” e sempre com “sustentação científica”.

No Dia Mundial da Saúde, o Secretário Regional deixou ainda uma palavra de apreço a todos os profissionais do setor, destacando o caso dos enfermeiros, na linha da frente em matéria de testagem e vacinação.

Diz a nota que 187 destes profissionais disponibilizaram-se para trabalho extra no combate à pandemia, o que o governante valorizou.

“Este é um exemplo enorme de generosidade e vontade de colaborar para combater um problema de todos”.