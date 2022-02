Secretaria Regional do Mar e das Pescas realiza estudo para apurar a satisfação do setor piscatório

O estudo, que visa abranger todos os portos da ilha de São Miguel e de Santa Maria, procura apurar, através de inquéritos, o grau de satisfação dos pescadores e profissionais do setor quanto a questões administrativas e de decisão sobre as medidas até à data aplicadas.

Com o objetivo de ser realizado trimestralmente, o estudo em questão permite “criar uma base de informação que possibilita orientar e tomar decisões mais assertivas e de encontro às dificuldades e necessidades do setor”, clarifica a Secretaria Regional do Mar e Pescas.

Saber a opinião de um setor é saber o caminho e o que motiva o público deste meio a definir as suas ações, permitindo adquirir ‘insights’ que auxiliam a tomada de decisões melhor fundamentadas, tendo em conta o grau de satisfação e de necessidades do seu público, de forma a alcançar um melhor entendimento entre as partes.

Melhorar a qualidade do serviço prestado e identificar falhas e oportunidades de melhoria para o setor são pontos chave para a conduta da Secretaria Regional do Mar e das Pescas.

Encontra-se igualmente em curso o desenvolvimento de um estudo direcionado ao consumidor, com o intuito de conhecer os hábitos de consumo de peixe dos açorianos, e que visa traduzir-se em melhores medidas de gestão para o setor e consumidor final.