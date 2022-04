Sébastien Ogier pode festejar oitavo título já este fim de semana

Ogier chega a esta 10.ª ronda com 44 pontos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans, seu companheiro de equipa na Toyota, 50 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e 51 para o finlandês Kalle Rovanperä, o terceiro piloto da Toyota.

Para festejar no domingo, Ogier tem de ganhar pelo menos 16 pontos à concorrência, pois cada prova pode valer o máximo de 30 pontos (25 pela vitória e cinco pela vitória na power stage), quando ficam a faltar duas provas para terminar o campeonato (Espanha, de 14 a 17 de outubro, e Monza, de 19 a 21 de novembro).

Para isso, Ogier tem de terminar pelo menos numa das duas primeiras posições do rali finlandês, um dos mais traiçoeiros do campeonato devido às altas velocidades que se atingem no meio da floresta de pinheiros nórdicos, em que as saídas de estrada se pagam caro, e esperar que os adversários terminem abaixo de sexto (se Ogier vencer) ou de nono (se for segundo).

Caso seja terceiro, o piloto gaulês tem de terminar a power stage pelo menos em quinto lugar (um ponto extra e 15 na prova). Se for quarto no rali, terá de ser pelo menos segundo na power stage (quatro pontos extra e 12 na prova).

Após nove provas realizadas, Ogier tem 180 pontos, contra os 136 de Evans e os 130 de Neuville.

Em caso de empate, leva vantagem pois conta já com quatro vitórias contra as duas de Rovanperä, uma de Evans e outra de Neuville.

O estónio Ott Tänak (Hyundai i20), que é quinto do campeonato, com 106 pontos, ainda tem hipóteses matemáticas de disputar o título, mas tinha de vencer as três provas em falta e esperar que Ogier não fizesse mais de 15 pontos.

O Rali da Finlândia não era disputado desde 2019 devido à pandemia de Covid-19. Tem 287,11 quilómetros divididos por 19 especiais.