“Se o presidente do Governo não aceitar a redução do efetivo vai ser responsabilizado”

Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores garante que a União Europeia aceita que os produtores reduzem os seus efetivos e mantenham os mesmos apoios. Aplicação da medida depende agora do parecer favorável do Governo Regional dos Açores

Como os produtores de leite estão a viver este momento com as duas maiores fábricas a anunciar a descida do preço do leite?



Este momento está a ser vivido com um grande desanimo. Como presidente da Federação Agrícola dos Açores e produtor de leite considero ser lamentável chegar a esta situação, porque os mercados estão favoráveis e desmentem o que alguns industriais dizem.

A situação que motiva a descida do leite da Unileite tem a ver com situações financeiras internsa o que torna o problema ainda mais preocupante. Havia a expectativa que a Unileite estivesse numa situação financeira positiva, mas infelizmente foi apresentado um resultado negativo. Esta situação vai ser invertida com custos para os produtores.