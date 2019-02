SATA vai ter ligação direta de Ponta Delgada à Graciosa entre junho e setembro

O anúncio surge em resposta à reivindicação do Conselho de Ilha, com quem o executivo açoriano reuniu, no primeiro dia da visita estatutária à ilha.

O Conselho de Ilha pediu a criação de ligações diretas entre a ilha e Ponta Delgada, em São Miguel, durante o verão IATA deste ano, substituindo a anterior rota que fazia sempre escala no aeroporto das Lajes, na ilha Terceira.

O presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, afirmou que esta é “uma abordagem que se prende, no fundo, com uma relação que se estabelece entre os diferentes segmentos de rota”, acrescentando que a decisão “permitirá testar uma ligação que passa pelo reforço dessa conectividade direta no acesso à Graciosa”.

“Esta abordagem, que será feita no ano 2019, é uma abordagem que será importante também para o próprio processo de renovação das obrigações de serviço público no transporte aéreo inter-ilhas”, considerou Vasco Cordeiro, admitindo que esta operação servirá para retirar conclusões “relevantes” sobre a viabilidade da rota.

O presidente do Conselho de Ilha, Vítor Mendes, admitiu estar grato pela resposta e referiu que este é “um bom princípio, porque trará dados para serem analisados e, se futuramente o justificar, com certeza, alterará alguma coisa”.