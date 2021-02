SATA reforça vigilância no embarque para os Açores

A SATA informou que, na sequência do inquérito interno, verificou que foram respeitados os procedimentos de segurança, mas solicitou uma maior vigilância.



“O procedimento de embarque adotado pela empresa prestadora de serviços de handling, que presta assistência em terra à SATA Azores Airlines no aeroporto de Lisboa, obedeceu ao procedimento estabelecido. Contudo, e porque o caso em apreço não deixa de ser um alerta, já foram tomadas diligencias, no sentido de reforçar a vigilância antes do embarque em voos com destino ao Arquipélago dos Açores”, informou a SATA. O Governo apresentou queixa contra quem viajou com um teste positivo.