Financiamento foi efetuado no âmbito de uma reestruturação financeira que permite à transportadora açoriana implementar plano de exploração.

"Maioria dos portugueses expulsos do Canadá nasceram nos Açores" é o título do destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental.



Falta de consenso sobre relatórios das inspeções.

AICOPA sugere alterações na contratação pública.

PS e PSD trocam acusações sobre Ribeira Grande.



Povoação aprova orçamento de 8,8 ME.