SATA cancelou ligação entre Ponta Delgada e Frankfurt no 3.º dia greve de tripulantes de cabine

"No âmbito do plano de contingência acionado, a transportadora aérea tem efetuado um acompanhamento permanente da situação, por forma a antecipar a reacomodação de passageiros, o que tem evitado maiores constrangimentos nos aeroportos", refere o comunicado.

A transportadora aérea garante que "continua a contactar os passageiros com reservas efetuadas e a permitir, quer a alteração de reservas, quer o reembolso da viagem".

No sábado a SATA informou, em comunicado, ter sido possível “garantir a realização da maioria dos voos programados no decurso dos dois primeiros dias de greve”.

Fonte do sindicato adiantou à Lusa que os dois primeiros dias de paralisação registaram uma adesão nos 80%, não tendo sido possível saber, até ao momento, junto da estrutura sindical, a adesão neste terceiro dia de greve dos tripulantes de cabine.

A SATA emite "ao final do dia de hoje", um balanço “dos voos e passageiros afetados", neste terceiro dia de greve, acrescentou.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apresentou um pré-aviso de greve para os dias 18, 19, 20 e 21 (segunda-feira) deste mês.

A companhia aérea SATA Internacional - Azores Airlines cancelou esta manhã a ligação entre a ilha de São Miguel, nos Açores, e a Alemanha, no terceiro dia de greve dos tripulantes de cabina, disse fonte da transportadora açoriana.

