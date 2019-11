Sara Miguel homenageia a ativista Nina Simone em concerto

Sara Miguel sobe ao palco do Teatro Micaelense esta noite para apresentar ao público micaelense o projeto “A Voice For Freedom”, onde canta a música de Nina Simone, no âmbito da segunda edição do Encontro Arquipélago de Escritores.



Sara Miguel coloca de pé este projeto através de um convite da Orquestra Angrajazz, que lhe dá ‘carta branca’ para realizar um concerto no Dia Internacional do Jazz. Há já algum tempo que pretendia fazer um tributo a Nina Simone, mas não o queria fazer em que “cantasse as mesmas músicas que toda a gente já conhece. Queria uma outra abordagem. Então escolhi músicas da Nina Simone que estavam diretamente associadas ao movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, já que ela foi uma figura de proa entre os artistas que se associaram a este movimento”, explicou a cantora. Sublinhou que “Nina Simone deu voz a este movimento cantando em muitas manifestações e marchas e também nos seus concertos onde apresentava esses temas para captar a atenção e aumentar a consciência para o problema”.





