Sapataria Moderna vence Concurso de Montras na Praia da Vitória

O anúncio dos vencedores foi anunciado pelo vereador da Autarquia praiense, Tiago Ormonde. Esta ação, promovida pelo município praiense, em parceria com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) e comércio local visou dinamizar a cidade, reforçando as potencialidades locais.



O segundo e terceiro lugares foram atribuídos às lojas Regi Boutique e Family Boutique, respetivamente. Em quarto lugar ficou a loja Susiarte Sports Fashion e no quinto lugar a Boutique BFashion, Pronto a Vestir.

Segundo Tiago Ormonde, vereador com competência delegada, "o tradicional concurso de montras contribui significativamente para a dinamização e revitalização do comércio. As potencialidades locais devem ser valorizadas, até porque a união de esforços entre o comércio, a CCAH e a autarquia tem como objetivo alavancar e incentivar o que de melhor o comércio tem para oferecer. O impacto socioeconómico foi reforçado com o apoio destas entidades. Neste sentido, gostaria de agradecer o empenho e dedicação prestados por todos, a fim de contribuir para a dinamização da Praia da Vitória", disse, citado em nota de imprensa.



As cinco lojas vencedoras foram contempladas com prémios atribuídos pelo programa VitÓria e pela CCAH.

Explica nota de imprensa que ao primeiro lugar serão atribuídos 500 euros em publicidade (outdoor, rádio e jornal) para a empresa associada ou um ano de quotas gratuitas, caso a empresa não seja associada (oferta da CCAH); e ainda a conceção, impressão e distribuição de flyers publicitários na Ilha (oferta do Programa VitÓria).



Ao segundo lugar serão atribuídos 400 euros em publicidade, se for associado, ou um ano de quotas gratuitas, se não for associado (oferecido pela CCAH). Esta entidade será contemplada também com a conceção, impressão e distribuição de flyers promocionais pelo concelho da Praia da Vitória (oferecido pelo programa VitÓria).



A terceira montra vencedora obterá, através da CCAH, 300 euros em publicidade ou um ano de quotas gratuitas, consoante a posição de associado ou não, assim como uma página em todas as edições da revista "MotorView",pelo programa vitÓria, durante o próximo ano.