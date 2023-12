São Silvestre Ponta Delgada com mais de mil inscrições

A edição 59 da Corrida São Silvestre de Ponta Delgada, agendada para a noite do próximo sábado, dia 16 (18h30), já conta com mais de mil atletas inscritos, revelou ontem o presidente da Associação de Atletismo de São Miguel (AASM).



“Apesar das inscrições decorrerem até ao próximo dia 14, no momento desta conferência de imprensa posso adiantar que já estão inscritos mais de 1.100 atletas para a São Silvestre deste ano”, revelou ontem Miguel Machado no decorrer da apresentação da prova, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ponta Delgada.



O responsável máximo da AASM adiantou que deste número cerca de 80 são atletas oriundos dos mais importantes clubes nacionais ligados à modalidade e anunciou que a convidada especial para a edição deste ano é a atleta Sara Ribeiro, do Sporting, campeã nacional dos 10 mil metros.



Nuno Fernandes (Clube Atlético de Seia) e Cátia Pereira (Juventude Vidigalense), os vencedores da edição do ano passado, vão defender no próximo sábado, nas artérias da cidade de Ponta Delgada, as vitórias alcançadas em 2022, foi revelado ontem no decorrer da apresentação da prova.

Miguel Machado vincou, na altura, que a São Silvestre de Ponta Delgada, a segunda mais antiga do país, é uma prova inclusiva porque nela participam todos os atletas de todas as idades e géneros, sendo também o primeiro evento desportivo na Região que distribui prémios monetários em valor igual em ambos os géneros.



O presidente da AASM, que termina o segundo mandato de quatro anos no próximo mês de março (e remeteu para mais tarde uma decisão sobre uma eventual recandidatura ao cargo), afirmou que a São Silvestre de Ponta Delgada já é “uma marca do atletismo regional e nacional”.



Também Pedro Furtado vincou o prestígio do evento, sublinhando que está é “uma prova com créditos firmados” e que para além de ser uma prova desportiva, a São Silvestre é, de igual modo, “um evento social e de promoção turística da Região e da cidade”.



Por este facto, garantiu o vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a edilidade vai continuar a apoiar financeiramente um evento que, todos os anos, leva milhares de pessoas à baixa de Ponta Delgada no fim de semana anterior ao Natal.