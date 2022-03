São Silvestre da Lagoa será a 29 de dezembro

A quinta edição da Corrida São Silvestre da Lagoa vai disputar-se no próximo dia 29 de dezembro e a prova lagoense, que não se disputou o ano passado devido à Covid-19, vai apresentar em 2021 um novo percurso aos seus participantes.



Um percurso citadino com uma extensão de 6,5 quilómetros é a principal novidade da prova organizada pelo Clube Desportivo Operário de Lagoa, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.



O novo percurso, adianta uma nota da autarquia lagoense, tem como principal objetivo “promover a modalidade e, ao mesmo tempo, a dinamização da comunidade em práticas desportivas recreativas e até familiares em espaços públicos”.

Outra das novidades da edição deste ano é a realização da Baby Race, uma prova direcionada para crianças com menos de 5 anos, procurando esta iniciativa “envolver as famílias e abrangendo, pela primeira vez, todas as faixas etárias”, realça a nota da edilidade da Lagoa.



Este ano o local de partida será na Avenida Infante D. Henrique e após percorrer algumas das artérias da cidade, a prova vai terminar no centro da Lagoa.



A corrida principal, com início pelas 20h00, terá um total de 6,5 quilómetros e é destinada a atletas federados e não federados de ambos os sexos, nos escalões de juniores, seniores e veteranos. Os iniciados e juvenis percorrerão o mesmo trajeto, mas numa versão mais curta com cerca de 2 quilómetros. A quinta edição da Corrida São Silvestre da Lagoa terá também uma prova destinada aos escalões de benjamins e infantis, a São Silvestre Kids, com um percurso de um quilómetro.

Em paralelo vai ter lugar uma caminhada que terá uma distância de 4 quilómetros.

Os atletas de marcha João Vieira e Vera Santos (ambos do Sporting) serão, uma vez mais, os embaixadores da prova.



As inscrições podem ser feitas na plataforma Lap2go, através do link: https://lap2go.com/pt/event/ss-lagoa-2021/inscricao.html.