São Roque mostra garra de campeão

As mais lidas

Ler mais na edição desta segunda-feira, 15 abril 2019, do jornal Açoriano Oriental

O São Roque conquistou ontem, em Água de Pau, o título e campeão de São Miguel ao vencer o Santiago por 2-1, em partida da 16.ª e antepenúltima jornada do Campeonato micaelense. Foi a 13.ª vitória consecutiva dos “amarelos” de Filipe Marinho que tiveram de se impor num jogo onde o Santiago tudo fez para evitar a festa dos forasteiros.

São Roque venceu em Água de Pau e a duas jornadas do fim sagrou-se campeão de São Miguel, temporada 2018/2019

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok