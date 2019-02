"São Miguel vai ter mais 97 vagas para idosos" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a maioria das vagas para idosos vai surgir no concelho de Ponta Delgada, na Casa do Povo dos Arrifes, na Misericórdia de Ponta Delgada e no Lar Luís Soares de Sousa.

"Recolha seletiva atinge novo recorde com 19,4 mil toneladas de resíduos" é o título da manchete fotográfica. "Mau tempo traz ventos com rajadas superiores a 100 km/h", "Construtores preocupados com baixo investimento público", "Poemas guardados numa cesta de vimes agora em livro", "BE propõe cartão para compra de remédios pelos idosos" e "Região integra projeto europeu de 'energia limpa'" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.