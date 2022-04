São Miguel soma mais 22 casos de Covid 19

No concelho da Lagoa há nove novos casos (seis em Santa Cruz e três em Água de Pau).O concelho da Ribeira Grande regista oito novos casos (dois na Lomba da Maia, dois em Rabo de Peixe e um em cada uma das freguesias de Pico da Pedra, Matriz, Ribeirinha e Ribeira Seca).~No concelho de Ponta Delgada há quatro novos casos (Arrifes, São Pedro, Fajã de Baixo e Remédios). Em Vila Franca do Campo, foi diagnosticado um caso em Ponta Garça.

Dos 22 novos casos, um foi diagnosticado a um viajante, residente, com rastreio de 6.º dia positivo e os restantes em contexto de transmissão comunitária.

No mesmo período registaram-se 40 recuperações todas em São Miguel (18 em Ponta Delgada, 13 na Lagoa e 9 na Ribeira Grande).

À data de hoje estão internados dois doentes, ambos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que um está em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago conta presentemente com 287 casos positivos ativos, sendo 277 em São Miguel, cinco no Faial, dois na Graciosa, um na Terceira, um em São Jorge e um em Santa Maria. Estão ativas no Faial duas cadeias de transmissão local primária, uma na freguesia da Praia do Norte e outra em Castelo Branco, concelho da Horta. Até ao presente foram extintas 203 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 840 pessoas.