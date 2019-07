“São Coisas – A vida de João Pacheco Pimentel” em livro

O Centro Municipal de Atividades Culturais do Nordeste, foi palco na segunda-feira, da apresentação do livro “São Coisas – A vida de João Pacheco Pimentel”, de Luís Óscar.

A obra contempla dezenas de lugares, nos Açores e nos EUA, todos reais e verdadeiros. “Neste cenário autêntico, movimenta-se centena e meia de personagens, igualmente reais, durante quase um século. O poderoso líder político e o humilde camponês estão entre os homens e mulheres que contracenam com o biografado, protagonizando uma história da oculta ruralidade açoriana”, refere nota.





Coube ao escritor João de Melo a apresentação pública da obra, a convite da Câmara Municipal do Nordeste, como organizadora da sessão e entidade, entre outras, que apoiou a publicação.





Conhecido em Nordeste como “tio João Pacheco”, deixou memória no concelho e nas terras limítrofes, sobretudo em Água Retorta, mas também na Associação Agrícola de São Migue, pela profissão que desempenhou durante longos anos, de cuidador veterinário, sem formação académica mas sem que lhe faltasse a habilidade e o gosto pela profissão, mas também pela sua maneira de ser e de estar com aqueles que com ele lidavam. Entre algumas expressões que usava, ficou célebre o seu "são coisas...", como explicação para o inexplicável, tendo a mesma sido escolhida para título do livro.





Este livro nasceu da vontade de Luís Venâncio Resendes Silva, ex-colega e amigo, de homenagear João Pacheco Pimental e os valores que este representa.





O homenageado nasceu em 1925, na Vila do Nordeste, tendo falecido no ano passado.