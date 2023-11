São Bento confirma buscas a chefe de gabinete do primeiro-ministro e não comenta ação da justiça

A assessoria de comunicação do primeiro-ministro confirmou a existência de buscas no gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que não há comentários por parte de São Bento à ação da justiça.