Santuário do Santo Cristo e fiéis oferecem dois ventiladores

O Santuário do Senhor Santo Cristo e a diocese de Angra, através da Comissão diocesana da Saúde, procederam à doação de dois ventiladores para o tratamento de doentes em cuidados intensivos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.



Os equipamentos foram entregues em abril, quando existiram um maior número de doentes com Covid-19 internados, mas a cerimónia de formalização da doação vai decorrer esta terça-feira.



A doação insere-se no âmbito do apelo feito pela diocese para que a renuncia quaresmal nas diferentes ilhas revertesse a favor da Cáritas diocesanas e da Comissão Diocesana da Pastoral da Saúde para fazer face aos problemas decorrentes da pandemia.

“O Santuário do senhor Santo Cristo associou-se à iniciativa da Comissão Diocesana e comprou mais um ventilador que juntou ao que foi comprado pelo Serviço Diocesano fruto da renuncia quaresmal de todos os açorianos”, disse o cónego Adriano Borges, em declarações ao portal Igreja Açores.

A administração do Hospital de Ponta Delgada revelou que esta oferta vai aumentar a capacidade de resposta na Unidade de Cuidados Intensivos.



“Com mais estes dois equipamentos, o HDES fica com a sua capacidade de resposta reforçada, uma vez que o Serviço de Medicina Intensiva passa a estar dotado de sete ONAF (Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo).

A cerimónia de doação dos equipamentos vai decorrer na terça-feira, pelas 12h30, na entrada do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do HDES, com a presença do cónego Adriano Borges, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, do padre Paulo Borges, em representação da Pastoral da Saúde e da Diocese de Angra do Heroísmo, com os membros do Conselho de Administração do HDES, do Serviço de Medicina Intensiva e do presidente do Conselho do Mecenato do HDES, Ricardo Martins Mota.

Recorde-se que a diocese já tinha estabelecido um protocolo de cooperação com o Serviço Regional de Saúde, em novembro de 2020, para promover a cedência do Palácio de Santa Catarina, que está a funcionar como enfermaria de apoio a doentes não-Covid, até junho deste ano.

A diocese insular disponibilizou também a Clínica do Bom Jesus e o Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada, respetivamente para o apoio complementar ao Serviço Regional de Saúde e para o alojamento de profissionais de saúde e outros profissionais que estão na linha da frente do combate à pandemia.