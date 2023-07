Santander renegociou 18 mil créditos à habitação desde o início do ano

“Desde o início deste ano, já renegociámos cerca de 18 mil créditos à habitação, o que representa quase dois mil milhões de euros em termos de crédito”, avançou hoje na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre, em Lisboa.

Pedro Castro e Almeida indicou ainda que, até junho, cerca de seis mil contratos beneficiaram da bonificação dos créditos à habitação.

“Em média, o valor bonificado por cliente é mais ou menos de 30 euros por mês para estes créditos”, detalhou, acrescentando que cerca de 500 clientes tiveram bonificações acumuladas superiores a 100 euros.

Segundo o responsável do Santander, “ter estas bonificações é uma ajuda, mas não é uma diferença substancial no que é o contexto realmente desafiante” que se vive “em termos de diminuição do rendimento disponível para as famílias que tenham crédito à habitação, ou mesmo aquelas que não têm aquele efeito de inflação”.

Salientou ainda que “não há sinais de incumprimento”.

O Santander anunciou hoje lucros de 334 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 38,3% face ao mesmo período do ano passado.