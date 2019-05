Santa Clara teve época inesperadamente tranquila no regresso à I Liga

O Santa Clara regressou este ano à I Liga de futebol e teve uma época inesperadamente tranquila, terminando em 10.º lugar e garantindo a manutenção algumas jornadas antes do fim da prova.

Treinados por João Henriques, que assumiu o comando da equipa no começo da época, os açorianos fecharam a época no 10.º posto, com 42 pontos, mas até à última jornada - em que perderam frente ao campeão Benfica, na Luz - o clube esteve na disputa pelo 7.º lugar, que viria a pertencer ao Rio Ave.

Mais eficazes fora de portas do que em casa, os açorianos terminaram a temporada 2018/2019 com uma diferença de golos de dois tentos negativos, para o qual contribuiu decisivamente também a última partida, na Luz, e a derrota por quatro bolas a uma.

Jogadores como Fernando Andrade, vendido no mercado de inverno ao FC Porto, Fábio Cardoso, um dos centrais com mais golos da liga, o capitão Osama Rashid, os avançados Zé Manuel e Guilherme Schettine ou o defesa lateral Patrick foram dos mais regulares jogadores do plantel açoriano durante toda a época.

Apesar das derrotas nos seis jogos com os três grandes, o Santa Clara teve um campeonato tranquilo, tendo a vitória em Moreira de Cónegos, frente ao surpreendente Moreirense, sido um dos pontos altos da temporada.

O Santa Clara juntou-se esta época na subida ao principal escalão do futebol nacional aos madeirenses do Nacional, que conquistaram o título de campeões da II Liga, mas que acabaram agora por descer novamente para o segundo escalão do futebol português.

A formação de Ponta Delgada contava até esta época com três presenças na I Liga, a última das quais em 2002/03.

A estreia do emblema dos Açores no principal escalão ocorreu em 1999/2000, quando terminou o campeonato na 18.ª e última posição.

O treinador dos açorianos, João Henriques, tem contrato com o clube e deve continuar no Santa Clara na época 2019/2020.