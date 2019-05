As mais lidas

O médio, de 34 anos, vai para a décima temporada consecutiva ao serviço do Clube Desportivo Santa Clara.

A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D chegou a acordo com o capitão Pedro Pacheco, para a renovação do seu vínculo contratual por mais uma temporada.

A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D anunciou, esta quinta-feira, a renovação com Pedro Pacheco, por mais uma época.

