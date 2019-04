Santa Clara recebe Vitória de Setúbal com ambição de garantir já a manutenção

O treinador do Santa Clara disse esperar assegurar a manutenção na I Liga de futebol, na receção ao Vitória de Setúbal, este sábado, sabendo que o adversário vai “lutar com todas as suas forças" por igual objetivo.

"Temos como objetivo neste fim de semana termos a manutenção matematicamente assegurada, e depois chegar o mais longe possível na tabela classificativa. Se vencermos o nosso jogo, atingimos a manutenção, e bem antes de terminada a época", afirmou João Henriques.

Na primeira volta, os açorianos foram a Setúbal vencer os locais por 2-0, sendo que agora, à partida para a 31.ª jornada, o Santa Clara segue em nono lugar, com 37 pontos, mais cinco do que o Vitória de Setúbal, que segue no 13.º posto.

Para o treinador dos açorianos, a "qualidade individual e coletiva" dos setubalenses faz com que seja uma "equipa difícil de enfrentar", embora a "ansiedade" de final de época possa prejudicar a dinâmica em campo.

"Vai ser um jogo difícil. temos de estar muito atentos, muito cautelosos com o que vai aparecer neste jogo", prosseguiu João Henriques.

Lembrando que, na segunda volta, o Santa Clara apenas perdeu em casa frente ao Marítimo (1-0), o treinador dos açorianos valorizou as "muitas alegrias" dadas pelo clube aos adeptos nesta época.

"Temos consciência e toda a gente tem consciência do orgulho que a região tem nesta equipa", declarou.

Questionado sobre eventuais saídas no final da temporada de alguns jogadores, o treinador diz que tal, a suceder, será o corolário natural de um "trabalho bem feito".

"A indústria do futebol é assim mesmo", disse ainda, garantindo de todo o modo um Santa Clara "competitivo" e pronto para "mais uma época difícil" no principal escalão do futebol português.

O jogo entre Santa Clara e Vitória de Setúbal está marcado para este sábado, às 14h30 (hora dos Açores), no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada, e vai ser arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.