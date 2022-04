O Santa Clara iniciou no domingo a preparação do jogo contra o Sporting, o primeiro de 2022 e o último da primeira volta da I Liga. O encontro da 17.ª jornada está agendado para esta sexta-feira, dia 7 de janeiro, às 17h30.

O treino voltou a ser orientado por Tiago Sousa, técnico interino que, tudo indica, deverá manter-se em funções até ao jogo com o campeão nacional.



O treinador de 37 anos assumiu o comando técnico dos açorianos após a saída de Nuno Campos, tendo liderado a equipa frente ao Vitória de Guimarães (triunfo caseiro por 1-0) e Marítimo (derrota fora de portas por 2-1).

De foras das opções para o jogo com o Sporting estão Costinha (lesionado), Luiz Phellype (emprestado pelos leões), Rafael Ramos e Mikel Villanueva (castigo).

Se o lateral direito não vai poder ser opção por ter sido expulso por acumulação de amarelos no Funchal, o central venezuelano é carta fora do baralho por ter completado a série de cinco cartões amarelos no duelo insular.

Baixas importantes no setor recuado do Santa Clara, que obrigará Tiago Sousa a mexer, sendo Pierre Sagna e Kennedy Boateng os principais substitutos.

A uma jornada de atingir o meio do calendário da I Liga, o Santa Clara ocupa a 14.ª posição, com 13 pontos, menos 31 que o Sporting, que partilha a liderança com o FCPorto.